В Нижнем Тагиле в маршрутке скончался пассажир 

Сегодня, 16 сентября, в Нижнем Тагиле в микроавтобусе маршрута № 33 умер пассажир, которому стало плохо с сердцем. Очевидцы заметили маршрутку, на переднем сиденье которой находился скончавшийся пассажир, возле ДК «Юбилейный». Эту информацию АН «Между строк» подтвердили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Умершему мужчине было 63 года. Смерть не носит криминального характера, по данным полиции, пассажиру стало плохо прямо во время движения маршрутного такси.

Получить оперативный комментарий от представителя ООО «Союз-НТ», которое обслуживает маршрут № 33, не удалось.