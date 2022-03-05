В Нижнем Тагиле в лобовом ДТП погибла пенсионерка

В Нижнем Тагиле произошло лобовое столкновение двух автомобилей — Renault Sandero и Honda Freed. Авария случилась 5 марта около 11:00 на Восточном шоссе, в районе остановки «Уралкриомаш», сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительным данным, 47-летняя женщина — водитель Renault Sandero, двигаясь со стороны Северного шоссе в сторону улицы Юности, почувствовала себя плохо, из-за чего выехала на встречную полосу, где столкнулась с Honda Freed.

В результате ДТП 72-летняя пассажирка Renault скончалась на месте. Оба водителя с многочисленными травмами госпитализированы в Городскую больницу № 4. Медики оценивают их состояние как тяжёлое.

В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, также будут проведены необходимые экспертизы, чтобы установить, в каком состоянии водители управляли транспортными средствами.