В Нижнем Тагиле в конце этой недели выпадет снег

В Нижнем Тагиле в конце этой недели ожидается снег с дождём, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 9 октября, днём будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха днём +7°C, ночью +3°C. Во вторник, 10 октября, облачно и без осадков, столбики термометров покажут днём +5°C, ночью +2°C. В среду, 11 октября, также облачно, без осадков, днём +5°C, ночью +2°C. В четверг, 12 октября, осадков не ожидается, днём температура воздуха +4°C, ночью +1°C. В пятницу, 13 октября, ожидается снег с дождём, днём +6°C, ночью +2°C.

Суббота и воскресенье на этой неделе будут дождливыми. 14 октября синоптики прогнозируют небольшой дождь, днём +7°C, ночью +3°C. 15 октября ожидается снег с дождём, столбики термометров покажут днём +7°C, ночью +2°C.