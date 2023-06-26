В Нижнем Тагиле в горбольнице № 4 появился новый цифровой флюорограф за 6 млн рублей

В Нижнем Тагиле в горбольнице № 4 установили современный цифровой флюорограф отечественного производства стоимостью 6,2 млн рублей. Приобретение такого аппарата стало доступно благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения в Свердловской области» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Теперь флюорограф усилит диагностическую базу горбольницы. По словам заведующей рентгеновским отделением ГБ № 4 Татьяны Дьяконовой, у современного аппарата много преимуществ перед устаревшим предшественником, у которого во время работы часто случались сбои и приходилось вызывать инженеров для устранения неполадок. Теперь, благодаря новому устройству, снимки моментально поступают на сервер и на рабочее место врача без помех, что позволяет в кратчайшие сроки получить результат.

Пациенты Тагилстроевского района уже проходят обследование на новом аппарате. Сейчас к больнице прикреплено более 28 тысяч человек. Кроме того, свыше 8,5 тысячи сотрудников ЕВРАЗ НТМК и других предприятий города проходят в медучреждении ежегодные профосмотры. Обследование флюорографом помогает следить за здоровьем тагильчан и диагностировать на ранних стадиях серьёзные заболевания, такие как туберкулёз, пневмония и онкопатологии бронхолёгочной системы.

«Новинка укрепила нашу диагностическую базу — теперь в рамках диспансеризации и профосмотров пациенты могут оперативно пройти флюорографию. В соответствии с поставленными задачами мы стараемся сделать медицинскую помощь доступной и качественной для каждого человека», — подчеркнул главврач ГБ № 4 Нижнего Тагила Константин Аникин.

Отметим, за пять месяцев на Среднем Урале более чем у 6 тысяч человек выявили патологии бронхолёгочной системы в ходе диспансеризации. Среди граждан, прошедших обследование были и те, кто не знал, что у них онкология. Им было назначено лечение.