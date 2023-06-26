Более чем у 6000 уральцев обнаружены патологии лёгких во время диспансеризации

За пять месяцев на Среднем Урале более чем у 6 тысяч человек выявили патологии бронхолёгочной системы в ходе диспансеризации, сообщили в министерстве здравоохранения Свердловской области. Среди граждан, прошедших обследование были и те, кто не знал, что у них онкология. Им было назначено лечение.

Первичную диагностику заболеваний лёгких во время диспансеризации проводят с помощью флюорографии. При обнаружении негативных изменений в органах дыхательной системы, пациента направляют на обследование при помощи компьютерной томографии. В этом году на КТ выявили 56 случаев онкологии, из них на ранних стадиях — 45.

«С помощью аппаратов КТ опухоль можно обнаружить на том этапе, когда у пациента нет симптомов. Прибор позволяет определить форму и размер новообразования, степень поражения окружающих тканей. Сейчас в нашем регионе медики проводят исследования с помощью 88 компьютерных томографов в различных медучреждениях. В 2023 году запланирована установка ещё восьми подобных аппаратов», — рассказал главный специалист-онколог региона, замминистра здравоохранения Денис Демидов.

По мнению медиков, существует несколько факторов риска развития рака лёгких. К внутренним относят наследственный анамнез и хронические заболевания лёгких, к внешним — работу на вредном производстве и курение, увеличивающее риск развития онкологии в 15 раз. Врачи просят уральцев проходить медицинские осмотры и участвовать в диспансеризации.

Напомним, что на прошлой неделе в Нижнем Тагиле от вандалов пострадал онкодиспансер, из-за чего было выведено из строя оборудование учреждения. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку полицией, устанавливаются личности злоумышленников, причастных к хищению.