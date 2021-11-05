В Нижнем Тагиле в гараже на Вагонке сгорел автомобиль

Сегодня утром в Нижнем Тагиле в частном секторе на Вагонке сгорел автомобиль ВАЗ 2111. Пожар произошёл в гараже на ул. Круговая, 142, его площадь составила 20 кв метров.

В тушении пожара было задействовано 2 цистерны и 7 сотрудников отряда федеральной противопожарной службы по Свердловской области. Никто из людей не пострадал.

Как рассказал АН «Между строк» начальник 9-го пожарно-спасательного отряда МЧС России по Свердловской области Сергей Колчин, в результате пожара сгорел автомобиль и личное имущество хозяев. О возгорании сообщили соседи, увидев дым. Причины возникновения пожара выясняются.