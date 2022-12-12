В Нижнем Тагиле в ДТП на Южном подъезде пострадали три человека

10 декабря около 16:00 на 5-м км Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошла авария, в которой пострадали три человека, в том числе подросток. 36-летняя автоледи за рулём Mitsubishi ASX, двигаясь со стороны села Николо-Павловское в сторону Нижнего Тагила, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Kia Shuma, за рулём которой находился 62-летний мужчина. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В результате ДТП водитель и 55-летняя пассажирка ​Kia с различными травмами доставлены в Демидовскую больницу. 13-летняя девочка, ехавшая в Mitsubishi на переднем сиденье, получила ушибы. Её госпитализировали в детскую ГБ. В момент аварии подросток был пристёгнут ремнём безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что оба водителя были трезвы. Автоледи за рулём Mitsubishi с 13-летним стажем вождения за нарушения ПДД за этот год привлекалась 5 раз. Со слов женщины, она ехала в потоке со скоростью 40–50 км/ч, не справилась с управлением, из-за чего выехала на встречку и столкнулась с Kia. Мужчина за рулём Kia — житель Невьянска с 12-летним стажем вождения, за нарушения ПДД привлекался 2 раза.

В районе места аварии движение транспорта было ограничено, инспекторы ДТП регулировали поток автомобилей. В настоящий момент ограничения в движении сняты.

Госавтоинспекторы призывают автолюбителей перестроиться на зимний стиль вождения: ехать со скоростью, соответствующей погодным и дорожным условиям, не отвлекаться от управления, пользоваться ремнями безопасности, перевозить детей в специальных удерживающих креслах и по возможности избегать опасных манёвров. В период снегопада и непогоды по возможности отменять поездки на дальние расстояния.