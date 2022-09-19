В Нижнем Тагиле в ДТП на Вагонке пострадал непристёгнутый 15-летний пассажир

В минувшие выходные, 17 сентября, в Нижнем Тагиле в ДТП с участием двух иномарок пострадал 15-летний подросток. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла около 15:00 в Дзержинском районе у дома № 16 на улице Зари.
35-летний водитель за рулём Chery Tiggo 7, следуя по улице Зари, возле дома № 83 не пропустил на повороте налево встречный автомобиль и столкнулся с Chery А13, за рулём которой была 35-летняя женщина. В результате ДТП 15-летний пассажир Chery получил травмы головы и был госпитализирован. В ГИБДД выяснили, что пострадавший не был пристёгнут ремнём безопасности.
Владелец Chery Tiggo 7 со стажем вождения девять лет ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД два раза и объяснил автоинспекторам, что не увидел автомобиль на встречной полосе из-за машин, которые стояли в левом ряду. На месте столкновения иномарок сотрудники ГИБДД провели осмотр, опросили очевидцев, выяснили, что оба водителя были трезвыми.
«В отношении водителя автомобиля Chery Tiggo составлен административный материал за несоблюдение очерёдности проезда (ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ). Водитель автомобиля Chery А13 привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (ст. 12.1.1 КоАП РФ), за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), вынесено определение по факту перевозки подростка, не пристёгнутого ремнём безопасности», — уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 8.8 ПДД РФ при повороте налево или развороте вне перекрёстка водитель обязан уступить дорогу встречному автомобилю. Кроме того, автовладелец и пассажиры должны пользоваться ремнями безопасности.