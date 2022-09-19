В Нижнем Тагиле в ДТП на Вагонке пострадал непристёгнутый 15-летний пассажир

В минувшие выходные, 17 сентября, в Нижнем Тагиле в ДТП с участием двух иномарок пострадал 15-летний подросток. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, авария произошла около 15:00 в Дзержинском районе у дома № 16 на улице Зари.

35-летний водитель за рулём Chery Tiggo 7, следуя по улице Зари, возле дома № 83 не пропустил на повороте налево встречный автомобиль и столкнулся с Chery А13, за рулём которой была 35-летняя женщина. В результате ДТП 15-летний пассажир Chery получил травмы головы и был госпитализирован. В ГИБДД выяснили, что пострадавший не был пристёгнут ремнём безопасности.

Владелец Chery Tiggo 7 со стажем вождения девять лет ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД два раза и объяснил автоинспекторам, что не увидел автомобиль на встречной полосе из-за машин, которые стояли в левом ряду. На месте столкновения иномарок сотрудники ГИБДД ​ провели осмотр, опросили очевидцев, выяснили, что оба водителя были трезвыми.

«В отношении водителя автомобиля Chery Tiggo составлен административный материал за несоблюдение очерёдности проезда (ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ). Водитель автомобиля Chery А13 привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке (ст. 12.1.1 КоАП РФ), за неисполнение владельцем транспортного средства установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), вынесено определение по факту перевозки подростка, не пристёгнутого ремнём безопасности», — уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.



Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 8.8 ПДД РФ при повороте налево или развороте вне перекрёстка водитель обязан уступить дорогу встречному автомобилю. Кроме того, автовладелец и пассажиры должны пользоваться ремнями безопасности.