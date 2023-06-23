В Нижнем Тагиле в День молодёжи перекроют две улицы в центре города

Завтра, 24 июня, в Нижнем Тагиле в связи с празднованием Дня молодёжи будет ограничено движение транспорта и запрещена парковка на улицах Горошникова (от ул. Пархоменко до ул. Красноармейской) и Первомайской (от Нижнетагильского цирка до проспекта Ленина).

Запрет на стоянку автомобилей будет действовать с 14:00 до 23:00. Ограничение движения начнётся в 16:00 и будет снято после завершения мероприятия, в 23:00.

Напомним, во время праздника в центре Нижнего Тагила будут работать 15 площадок. Согласно программе мероприятия, для тагильчан подготовили образовательные лекции, спортивные соревнования, показательные выступления, мастер-классы по сборке-разборке АК-74, краеведческий квест, VR-игры, карьерные и профориентационные консультации.