На Дне молодёжи в Нижнем Тагиле выступит кавер-группа «Гаврилов» 

В этом году День молодёжи в Нижнем Тагиле пройдёт в субботу, 24 июня. Администрация города рассказала, что во время праздника будут работать 15 площадок. Гулять по ним можно будет в течение всего дня — с 11:00 до 00:00.

По предварительной программе для тагильчан подготовили образовательные лекции, спортивные соревнования, показательные выступления, мастер-классы по сборке-разборке АК-74, краеведческий квест, VR-игры, карьерные и профориентационные консультации.

Праздник откроется фестивалем экстремальных видов спорта на скейт-арене на набережной за ГДДЮТ. Мероприятие пройдёт с 12:00 до 16:00. После этого с 16:00 до 19:00 запланирован городской чемпионат по уличной атлетике «Ритм улиц» и силовое экстрим-шоу на спортивной площадке в районе клуба Nebar, а на городской набережной состоится игра «Большие гонки». Также в этот день пройдут силовое экстрим-шоу с участием армрестлеров, пауэрлифтеров и тяжелоатлетов и фестиваль ГТО, командные соревнования по тимбилдингу, фитнес-тренировки и показательные выступления на батутах.

Напротив светомузыкального фонтана с 16:00 заработает творческая площадка с выставками и мастер-классами от тагильских мастеров и резидентов креативного кластера SAMORO.doc. Рядом в это же время начнётся фестиваль местных групп «Открытый звук» и выступление школы барабанщиков.

У медколледжа с 16:00 до 19:00 пройдут фестиваль военно-патриотических клубов, реконструкция военного эвакогоспиталя, мастер-классы по сборке-разборке АК-74, соревнования по стрельбе в лазерном тире, акция «Вспомним всех поимённо». В это же время в Театральном сквере за зданием драматического театра выступят коллективы студий «Зеркало» и «Театральная кухня». После них сыграет клуб авторской песни «Зелёная лампа».

На площадке перед «Современником» вновь соберутся танцоры, также с 16:00 до 19:00 пройдёт фестиваль Open Jam в направлениях брейк-данс, паппинг, хаус, вог. На этой же площадке соберутся поклонники настольных игр — участники фестиваля «Слон».

На главной сцене за КДК «Современник» с 16:30 начнутся выступления с участием творческих коллективов города, а также традиционно пройдёт финал конкурса творческой студенческой и работающей молодёжи «Соцветие талантов». Хедлайнером вечера станет кавер-группа «Гаврилов» из Челябинска, в репертуаре которой как собственные композиции, так и популярные песни хоррор-панк-группы «Король и шут». Музыканты выступят в 20:10. Закроет День молодёжи тагильская кавер-группа TIPOBAND.