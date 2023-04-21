В Нижнем Тагиле в больнице скончался мужчина, получивший ожоги при попытке спасти свой автомобиль от пожара в частном доме

В Нижнем Тагиле в больнице скончался мужчина, который в попытках спасти свой автомобиль Daewoo Matiz от пожара получил 80% ожогов тела и был госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщает v-tagile.ru. Возгорание произошло на прошлой неделе в частном доме на улице Панфилова на Красном Камне. Пожарную службу вызвали собственники, которые находились дома.

«При внезапном отключении электроэнергии хозяева пошли проверять, что случилось. Возгорание было обнаружено в надворных постройках. Владелец дома решил выгнать автомобиль из гаража. При попытке вывезти его из гаражного бокса мужчина получил термические ожоги поверхности ног, рук, головы, верхних дыхательных путей IV степени (80% тела), был госпитализирован в тяжёлом состоянии», — уточнили в ОНД и ПР города Нижнего Тагила и ГГО.

На площади 156 квадратных метров сгорел частный дом и двор, внутри которого находился Daewoo Matiz. Огонь ликвидировали 12 человек с помощью четырёх спецмашин. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в доме.