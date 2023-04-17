В Нижнем Тагиле на Красном Камне произошёл пожар в частном доме

Накануне в Нижнем Тагиле загорелся частный дом, расположенный на улице Панфилова на Красном Камне. Как рассказали АН «Между строк» в региональном МЧС, в результате пожара пострадали два человека, их госпитализировали. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Огонь ликвидировали 12 человек с помощью четырёх спецмашин.

«По предварительным данным, граждане проснулись от запаха дыма или оттого, что увидели возгорание. Владелец дома предпринял первичные попытки тушения, из-за чего получил ожоги и был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Предположительно, причиной пожара стала неисправность в работе электрокотла, которая привела к короткому замыканию», — уточнили в ведомстве.