В Нижнем Тагиле установили личность прибитого к полу мужчины и возбудили дело об убийстве

В Нижнем Тагиле следователи установили личность мужчины, прибитого к полу в одном из домов в Ленинском районе, и возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Погибший числился без вести пропавшим, на нём зафиксировали следы побоев. Об этом пишет E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органанах.

Напомним, страшная находка была обнаружена ещё в середине июля, но известно о ней стало только через месяц. Тело долгое время пролежало в воде, что ускорило процессы разложения. По словам источника издания, жив был мужчина на тот момент или мёртв — неизвестно. По предварительной версии, убийца прибил человека гвоздями к доскам, чтобы опустить тело в подвал по лестнице, а потом затопил помещение. Личность подозреваемого также установлена, он находится в розыске. В СКР пока воздержались от официальных комментариев.