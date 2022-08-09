В Нижнем Тагиле в подвале дома обнаружили труп прибитого гвоздями к полу мужчины

В подвале жилого дома в Ленинском районе Нижнего Тагила нашли тело неизвестного мужчины, прибитое к полу гвоздями. Страшная находка была обнаружена ещё в середине июля, но известно о ней стало только сейчас, сообщает портал E1.ru.

Тело долгое время пролежало в воде, что ускорило процессы разложения. Как пишет издание, идентифицировать личность погибшего пока не удалось.

Следственный комитет по Свердловской области воздерживается от комментариев. По информации портала E1.ru, на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.