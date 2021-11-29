В Нижнем Тагиле устанавливать архитектурную подсветку шести домов в центре будет компания LED Energy

В Нижнем Тагиле конкурс по установке архитектурной подсветки шести домов в центре города выиграла екатеринбургская компания LED Energy, которая разрабатывала схемы и эскизы светотехнического оборудования для проекта. LED Energy в 2020 году уже выигрывала подобный контракт в Нижнем Тагиле. Тогда подсветку установили на домах по проспекту Ленина, 51 и проспекту Строителей, 1.

По данным сайта госзакупок, победитель снизил первоначальную стоимость на 1% — с 11,48 млн до 11,37 млн рублей. Второй участник конкурса — ООО «Фэст Инжиниринг» — попросил за свою работу 11,42 млн рублей.

Согласно техдокументации, световое оформление появится на домах по проспекту Ленина под номерами 50, 52, 69, 71, по проспекту Строителей на доме № 10/15, а также на фасаде дома Строителей, 17 / Мира, 11. Работы будут выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города до 2024 года». Подрядчик должен завершить работы до 15 декабря 2021 года.

Напомним, жильцы дома № 10/15 на проспекте Строителей уже выступили против архитектурной подсветки, которую хотят установить на фасаде их дома. Люди опасаются, что прожекторы будут ярко светить в их квартиры и тем самым мешать сну.