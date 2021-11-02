Подаренная мэрией Нижнего Тагила подсветка «сталинки» на проспекте Строителей не понравилась её жильцам

Жильцы дома № 10/15 на проспекте Строителей выступили против архитектурной подсветки, которую хотят установить на фасаде их дома. Люди опасаются, что прожекторы будут ярко светить в их квартиры и тем самым мешать сну. Летом жильцы уже собирались по этому поводу, однако к окончательному решению так и не пришли, сообщает телеканал «ОТВ».

Напомним, год назад на фасадах зданий Центральной городской библиотеки и кинотеатра «Родина» установили более 200 прожекторов. Тогда собственники квартир жаловались, что яркий свет мешает им отдыхать в ночное время. Подсветку включали в 18:00, а выключали лишь в полночь. После многочисленных жалоб администрация Нижнего Тагила поменяла график работы подсветки на более комфортный для жителей.

Представители управляющей компании дома № 10/15 на проспекте Строителей выслушали возражения жильцов.

«Подведём итоги по голосованию, после чего мы передаём протокол для принятия решения, чтобы понять, будет работать эта программа или не будет, будет освещение или не будет», — рассказал директор управляющий компании «УправДом» Евгений Маруков.

Напомним, мэрия Нижнего Тагила потратит на архитектурную подсветку шести домов в центре города 11,5 млн рублей. Согласно техдокументации, световое оформление появится на домах по проспекту Ленина под номерами 50, 52, 69, 71, по проспекту Строителей на доме № 10/15, а также на фасаде дома Строителей, 17 / Мира, 11. Работы будут выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города до 2024 года».