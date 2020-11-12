«Мы сияем ярче драматического театра». Жильцы дома с архитектурной подсветкой по проспекту Строителей пожаловались в мэрию 

В Нижнем Тагиле жители дома на проспекте Строителей, 1а написали обращение к вице-мэру по городскому хозяйству и строительству Егору Копысову с просьбой изменить график работы архитектурной подсветки, которая украсила здание месяц назад. По словам старшей по дому Ирины Бакуменко, с жильцами не согласовали проект подсветки здания, которая мешает им отдыхать в ночное время.

Напомним, более 200 светильников установили на фасаде зданий Центральной городской библиотеки и кинотеатра «Родина» в начале октября. Светодиодные прожекторы смонтированы на уровне третьего и шестого этажей, а также по линии кровли зданий. Большинству горожан понравилось, как преобразились две «сталинки» на Театральной площади. А вот живущим в них людям «светопреставление» мешает жить.

Как рассказала АН «Между строк» старшая по дому № 1а на проспекте Строителей Ирина Бакуменко, в прошлом году состоялось общедомовое собрание. На нём жильцы дали согласие на размещение подсветки при условии, что с ними будут согласованы проект и режим работы прожекторов. Во время приёмки работ Ирина Бакуменко ещё раз напомнила мэру Владиславу Пинаеву, его замам Вячеславу Горячкину и Егору Копысову о пожеланиях жильцов, но своё обещание чиновники не сдержали.

«Украшать надо город, мы согласны, но не во вред жильцам. У нас и так под окнами постоянные дискотеки с машинами, пыль, грязь, шум. Я на кухне вечером просто не включаю свет, настолько яркие лампочки. Первоначально они горели с 17:30 до 00:30. Сейчас их включают в 18:00 и в полночь выключают, но это тоже не дело. Мы, как и любой житель Российской Федерации, имеем право на отдых с 23:00 и до 7:00. Мы сейчас сияем ярче, чем драматический театр, и хотим, чтобы режим работы иллюминации был регламентирован по российскому законодательству», — говорит Ирина Бакуменко.

В начале ноября совет дома написал обращение в администрацию города на имя Егора Копысова. Ответа жильцы пока не получили.