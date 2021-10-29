​​​​​​​Мэрия Нижнего Тагила потратит на архитектурную подсветку шести домов в центре города 11,5 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика на монтаж архитектурной подсветки на фасадах шести домов в центре города. Победителя планируется определить до 8 ноября. Начальная цена контракта — 11,48 млн рублей.

Согласно техдокументации, световое оформление появится на домах по проспекту Ленина под номерами 50, 52, 69, 71, по проспекту Строителей на доме № 10/15, а также на фасаде дома Строителей, 17 / Мира, 11. Работы будут выполнены в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города до 2024 года».

Схему и эскизы установки светотехнического оборудования разработали специалисты компании «LED Energy». Подрядчик должен завершить работы до 15 декабря 2021 года.

Напомним, в 2020 году световое оборудование установили на доме № 57 на проспекте Ленина и № 1 на проспекте Строителей. После установки светильников, жители одного из домов просили мэрию скорректировать график работы подсветки, из-за того, что она мешает им отдыхать в ночное время.