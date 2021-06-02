Архитектурная подсветка появится ещё на шести домах в центре Нижнего Тагила

Архитектурно-художественная подсветка украсит ещё шесть домов в центре Нижнего Тагила. Такое решение было принято мэрией накануне, 1 июня, на совещании с представителями компании LED Energy, которая разработала схему и эскизы установки светотехнического оборудования. Планируется, что в проекте задействуют 4 дома, расположенных на перекрёстке проспектов Ленина — Мира, и 2 дома на пересечении Мира — Строителей.

Напомним, осенью прошлого года световое оформление появилось на доме № 57 на проспекте Ленина и доме № 1а на проспекте Строителей. Освещением также украсили колонны и мезонин школы № 85 после капитального ремонта.