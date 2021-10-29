В Нижнем Тагиле УК выплатила более 100 тысяч рублей девочке, получившей травму в подъезде дома

Управляющая компания «Райкомхоз-НТ» в Нижнем Тагиле по утверждённому судом мировому соглашению выплатит компенсацию в 100 тысяч рублей и затраты на лечение в размере более 6,2 тысячи рублей 13-летней местной жительнице, получившей травмы в подъезде обслуживаемого УК дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку в связи с получением травмы ребёнком в подъезде дома № 108 по улице Чайковского. В ходе надзорных мероприятий установлено, что 20 мая девочка, спускаясь с 3 этажа по лестничной площадке, запнулась о собаку, которую вела гулять, от чего, потеряв равновесие, упала в межэтажный оконный проём промежуточной лестничной площадки. Оказавшись в результате падения этажом ниже, девочка получила травму коленного сустава, в связи с чем в течение недели находилась на стационарном лечении в травматологическом отделении ГАУЗ Свердловской области «Городская больница № 1 г. Нижний Тагил».

«Причиной падения ребенка явилось то, что вопреки требованиям действующего законодательства в указанном многоквартирном доме отсутствовали межэтажные заградительные решетки. В связи с изложенным прокурор района в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила направил исковое заявление о взыскании с ООО "УК "Райкомхоз-НТ" в пользу несовершеннолетней компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей, а также в пользу матери несовершеннолетней сумму произведённых расходов на лечение ребёнка в размере свыше 6,2 тысячи рублей», — рассказали в прокуратуре.

В ходе рассмотрения гражданского дела судом утверждено мировое соглашение, заключенное сторонами, согласно условиям которого управляющая организация выплатила матери малолетней компенсацию морального вреда и сумму расходов на лечение. Заградительные решетки установлены управляющей организацией добровольно в ходе надзорных мероприятий прокуратуры.