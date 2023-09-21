В Нижнем Тагиле участники плоггинг-забега в Валегином бору собрали целый грузовик мусора

В Нижнем Тагиле накануне, 20 сентября, в районе Валегина бора около 130 тагильчан собрали 146 мешков мусора. Уборка прошла во время экологических соревнований по бегу и сбору мусора в парковой зоне. В уборке участвовало 14 команд.

Большую часть собранного мусора составляли стеклянные и пластиковые бутылки. Отдельно участники забега решили складывать найденные артефакты: фотоаппарат, стул, руль от автомобиля и много обуви. После контрольного взвешивания мусора участников ждала приготовленная на костре каша, горячий чай и экологические конкурсы с призами.

Субботник организовали региональный оператор «Рифей», городская станция юных натуралистов и компания «Облкоммунэнерго». Регистрация команд была объявлена за две недели до забега. Перед стартом все бегуны получили инвентарь для сбора отходов: 120-литровые пакеты, перчатки, маршрутные листы, а также спортивные шарфы с символикой проекта «Защитники Земли».

«Защитники Земли» — большой экологический проект компании «Рифей», стартовавший весной 2023 года. За лето в рамках проекта в Свердловской области проведено 60 мероприятий, в которых приняли участие 2,5 тысячи жителей разных возрастов. Это были квесты, квизы, уроки, лекции и игры.

Также для участников и гостей плоггинг-забега региональный оператор устроил небольшую выставку на тему переработки пластика в новые изделия.

Большую помощь в проведении кросса оказали студенты педагогического института: все собранные отходы они перенесли через реку Ежовку к месту, куда за ними смог подъехать мусоровоз.

Присоединиться к плоггинг-забегу тагильчане могут до 24 сентября. Для этого необходимо отправиться на пробежку, собрать мусор, который встретится по дороге, затем выложить фотографии во «ВКонтакте» с хэштэгом #ПЛОГГИНГВТАГИЛЕ. Собранный мусор желающие должны отнести на ближайшую контейнерную площадку. Карту контейнерных площадок Нижнего Тагила можно найти по ссылке.

Напомним, недавно экоактивисты города решили проводить регулярную уборку мусора в районе Валегина бора. Владелец туристической компании «Медведь-Экстрим» Иван Воробьёв пожаловался в своих соцсетях на оставленный туристами мусор в лесу в районе Валегина бора и пригласил тагильчан выйти на уборку мусора. Отчёты о проделанной работе сотрудники будут выкладывать в сообществе во «ВКонтакте» «Медведь-Экстрим». А откликнувшихся на просьбу волонтёров будут поощрять различными бонусами от компании.