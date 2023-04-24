В Нижнем Тагиле у работницы пекарни затянуло руку в тестомесильную машину

В Нижнем Тагиле сотрудники Центра защиты населения помогли работнице пекарни на Тагилстрое высвободить руку из тестомесильной машины. Вечером 23 апреля диспетчеру центра позвонили коллеги из скорой медицинской помощи и рассказали о случившемся, сообщает паблик «Тагильский спасатель» во «ВКонтакте».

На место инцидента выехала поисково-спасательная группа. Бригаде пришлось разобрать машину, развести валки и таким образом освободить руку женщины. После этого пострадавшую передали медикам.

Отметим, в апреле спасатели Центра защиты населения вызволили котёнка из вентиляции поликлиники на Вагонке.