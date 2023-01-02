В Нижнем Тагиле у поворота на Руш произошло ДТП

Вечером 1 января у поворота в сторону санатория Руш в Нижнем Тагиле произошло ДТП, во время которого внедорожник Chery закинуло на крышу автомобиля Hyundai. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, в результате аварии пострадал 18-летний пассажир корейской легковушки.

По предварительной информации, водитель Chery, двигаясь в сторону санатория Руш, не предоставил на перекрёстке преимущество женщине за рулём Hyundai, что и спровоцировало столкновение. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего в больницу города с различными травмами.

Сотрудники ГИБДД провели на месте медосвидетельствование, установившее, что в момент аварии оба водителя были трезвы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.