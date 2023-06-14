В Нижнем Тагиле у отделения «Почты России» пенсионеру, стоящему в очереди за выплатами, стало плохо

В Нижнем Тагиле пожилому мужчине, стоящему в очереди на получение пенсионных выплат у центрального отделения «Почты России» на улице Первомайской, 52, стало плохо, отчего он потерял сознание и упал, ударившись головой. Очевидцы события вызвали медиков скорой помощи, которые приняли решение о госпитализации пенсионера. Об этом накануне сообщили в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Напомним, с 1 мая 2023 года в России изменился порядок получения и доставки пенсий и социальных выплат. Теперь обязанность доставлять соцвыплаты россиянам на дом полностью легла на плечи сотрудников «Почты России». Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, услугами частных служб доставки в регионе до реорганизации пользовались около 15% пенсионеров. В Нижнем Тагиле после изменения порядка получения пенсий и социальных выплат пенсионеры и другие социально незащищённые граждане столкнулись со сложностями в получении выплат. Сразу после этого у центрального отделения «Почты России» в городе ежедневно начали образовываться длинные очереди, выходящие за пределы помещения главпочтамта.

В мае этого года в ответ на запрос АН «Между строк» руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал компании Анна Первушина отмечала, что ситуация с выдачей и доставкой пенсий в Нижнем Тагиле полностью находится под контролем. Представитель компании отметила, что в случае, когда в почтовых отделениях региона возникают скопления клиентов, к работе подключаются дополнительные сотрудники и оперативно устраняют очереди. На прошлой неделе Анна Первушина вновь прокомментировала ситуацию с очередями за пенсиями и пособиями Нижнем Тагиле журналистам «Телекона».

«Сотрудники нижнетагильского участка по доставке пенсий стараются оперативно выдавать денежные средства нашим получателям, которые приходят за пенсией непосредственно в кассу участка. Традиционно на первые числа месяца приходится наибольшее количество получателей денежных выплат. Поэтому многие наши пенсионеры сталкиваются со скоплением народа в кассе участка. В связи с этим мы рекомендуем, если вас по какой-то причине не оказалось дома во время доставки, вы можете получить пенсии до завершения выплатного периода до 24 числа включительно», — пояснила представитель «Почты России».