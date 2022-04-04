В Нижнем Тагиле транспортные полицейские задержали ранее судимого мужчину, сбежавшего из-под административного надзора

В Нижнем Тагиле 30 марта сотрудники транспортной полиции задержали ранее судимого за кражу 53-летнего мужчину, рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Сотрудники полиции установили, что мужчина — уроженец Республики Тыва, ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и в настоящий момент находится под административным надзором в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва.

«Судом на него наложен запрет на проживание вне места регистрации. Несмотря на имеющиеся ограничения, нарушитель самовольно покинул место проживания. В действиях мужчины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора)», — рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до одного года.