В Нижнем Тагиле торжественно открыли ГДДЮТ после капитального ремонта

После большого ремонта в Нижнем Тагиле торжественно открыли Городской дворец детского и юношеского творчества (ГДДЮТ). 19 июля мероприятие посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время своего рабочего визита. Воспитанники учреждения подарили главе области подарки, сделанные своими руками. На празднике также присутствовали мэр Владислав Пинаев, депутаты ЗакСо и городской думы, священники, преподаватели дворца разных лет и родители обучающихся.

Гостям провели экскурсию по обновлённым помещениям, юные тагильчане продемонстрировали результаты своей деятельности — от робототехники до выступлений на сцене. Сегодня в ГДДЮТ работает 60 творческих объединений, в них занимаются более 4 тысяч ребят от 5 до 18 лет. Здесь представлено более 100 программ дополнительного образования, в частности технического и художественного творчества, туристско-краеведческой, спортивной, естественнонаучной, социально-гуманитарной направленности.

Новое оборудование было закуплено для различных направлений деятельности. Ребята занимаются в медиацентре, детском музыкальном театре, студии вокала, пробуют себя в хореографии, судомоделировании и робототехнике. Также занятия во дворце посещают дети с особенностями здоровья. После обновления юные спортсмены смогут заниматься в тренажёрном зале и на современном скалодроме.

«Сложно описать радость и восторг родителей, детей и педагогов. Обновление коснулось каждого уголка здания. Дворец получил новые возможности и новую жизнь. Наша мечта стала явью!» — сказала директор ГДДЮТ Оксана Михневич.

Во время ремонта в здании были усилены внутренние конструкции, проведён ремонт кровли, фасадов, крылец, были отделаны стены и потолки, выполнен ремонт зрительного зала, сцены и поворотного круга. Также во дворце заменили системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Внутри и вокруг здания установили видеонаблюдение.

«Дворец сейчас получил второе дыхание, и я знаю, насколько он дорог каждому тагильчанину. И я очень рад, что Владислав Юрьевич прочувствовал любовь тагильчан к этому месту. Я уверен, что подобного рода учреждения уникальны, важны и нужны для нашего будущего, потому что здесь растут дети, которые занимаются творчеством и получают различные навыки. Я поздравляю весь педагогический коллектив, ребят и желаю успехов как в творчестве, так и в жизни», — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, что проект капитального ремонта финансировался в рамках трёхстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством Свердловской области, администрацией города и компанией ЕВРАЗ. Всего на капитальный ремонт ГДДЮТ потратили 366 млн 302 тысячи 650 рублей. Причём от изначального оформления фасада пришлось отказаться после негативной реакции городской общественности. Здание хотели обшить оранжевыми металлокассетами, но тагильские художники организовали сбор подписей и написали обращение на имя мэра Владислава Пинаева с просьбой изменить концепцию. Но это была не единственная проблема отремонтированного дворца. В ноябре 2021 года стало известно о том, что строители отбили со стены цветное панно тагильского художника Владимира Кускова.