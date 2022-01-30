В Нижнем Тагиле тиктокеры устроили пикник под открытым небом в центре города 

В минувшую пятницу двое молодых людей устроили импровизированный пикник в центре Нижнего Тагила. Для трапезы ребята выбрали две локации: сначала они устроились на трамвайной остановке возле Горсовета, а потом банкет продолжился у ТЦ «Александровский пассаж».

Как удалось выяснить АН «Между строк», авторами необычного перфоманса стали блогеры Влад Шапкин и Никита Берговин. На двоих у парней в TikTok более 700 тысяч подписчиков. Молодые люди дружат около года, вместе работают над творческими проектами, устраивают коллаборации.

В этот раз автором идеи стал Влад.

«Утром я проснулся с мыслью, что хочу пообедать в необычном месте. Предложил Никите, он поддержал меня. В итоге мы не просто поели, а ещё настроение себе и людям подняли», — рассказывает Влад.

По словам парней, обед состоял из гречки, куриного филе, салата и безалкогольного газированного напитка. Проходящие мимо тагильчане удивлённо оборачивались, улыбались и снимали ребят на видео.

«Мы решили поставили столик на улице. Ведь рестораны открывают у себя летние веранды — летники, а у нас, получается, был зимник», — говорит Никита.

Никита — рэпер, снимает видео, в которых рассказывает мемы, истории о себе и своих друзьях, переводит и адаптирует американские шутки. В прошлом году у Никиты произошёл конфликт с тагильским пранкером Русланом Присом. Скандальный блогер испортил билборд музыканта на Театральной площади. Потом ребята помирились и даже стали дружить.