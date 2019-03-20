В Нижнем Тагиле суд взыскал 300 тысяч рублей с семьи мальчика, который бросил бутылку в девочку

Пригородный суд Нижнего Тагила взыскал с родителей 12-летнего подростка, бросившего стеклянную бутылку в лицо 11-летней девочке, 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент произошёл в мае 2017 года около девяти вечера на улице в посёлке Первомайский Пригородного района. Во время игры мальчик бросил в девочку пустую стеклянную бутылку, которая попала ей в голову и травмировала девочке левый глаз.

«В экстренном порядке на машине скорой помощи ребёнок был доставлен в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила, а оттуда девочка была направлена в ЦГКБ № 23 Екатеринбурга. Ей была проведена операция на глазу, также было диагностировано сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица. 10 дней она пролежала в больнице, а потом проходила длительное лечение дома. Всего в течение 2017 года девочке пришлось ещё два раза пролечиться в стационаре, где ей было сделано ещё две операции», — рассказали в пресс-службе суда.

Закрытая механическая травма левого глаза привела к утрате общей трудоспособности на 25%. Травма, причинённая мальчиком, была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести, в возбуждении уголовного дела было отказано ввиду отсутствия состава преступления.

Родители девочки подали иск в Пригородный районный суд к родителям мальчика о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда, они просили взыскать с ответчиков солидарно сумму причинённого материального ущерба почти 535 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил исковые требования: с родителей мальчика взыскано 303 365 рублей. И истцы, и ответчики обжаловали решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, который оставил решение Пригородного районного суда без изменения.