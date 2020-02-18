В Нижнем Тагиле суд отказал природоохранной прокуратуре в закрытии цинкового завода

Сегодня Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила вынес отказ по иску Нижнетагильской природоохранной прокуратуры к компании «ГСД-Р», которая планирует заниматься добычей вельц-оксида цинка из отходов металлургического производства. Как рассказал АН «Между строк» прокурор Денис Исаков, его ведомство ещё не получало мотивировочное решение, поэтому он не готов комментировать.

«После получения решения у нас есть месяц, чтобы его изучить и определиться, будем ли мы подавать апелляцию», — пояснили в прокуратуре.

Представители компании «ГСД-Р» согласились прокомментировать решение суда позднее.

Напомним, в 2019 году Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск к компании «ГСД-Р», которая занимается добычей вельц-оксида цинка из отходов металлургического производства. Ранее представитель надзорного ведомства поддержал свои исковые требования по прекращению любой хозяйственной деятельности предприятия до получения всех разрешительных документов. Также прокуратура заявила ходатайство о привлечении в качестве третьего лица Федеральной налоговой службы, которая во время своей проверки обнаружила на складах «ГСД-Р» мешки с якобы готовой продукцией. Этот факт дал налоговикам основание полагать, что предприятие запустило производство и извлекло прибыль без юридического оформления. В конце октября надзорное ведомство потребовало остановить незаконную деятельность цинкового завода (ООО ГСД-Р), хотя на самом предприятии уверяют, что пока проводились только пусконаладочные работы.

На прошлом заседании 12 февраля судья Тагилстроевского райсуда Нижнего Тагила Анна Станевич по ходатайству представителей компании «ГСД-Р» закрыла для СМИ и общественности процесс по иску Природоохранной прокуратуры к предприятию. По мнению юристов завода, информация, которая будет озвучена в ходе судебных слушаний, является коммерческой тайной и не предназначена для широкой общественности.