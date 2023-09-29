В Нижнем Тагиле суд оправдал предпринимателя, обвиняемого в незаконной вырубке леса

В Нижнем Тагиле Пригородный районный суд Свердловской области рассмотрел уголовное дело и вынес оправдательный приговор в отношении предпринимателя, которого следствие обвиняло в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ, — незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере на территории выдела 50 квартала 3 урочища «ФГУП “Химический завод “Планта”» Уральского участкового лесничества ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество».

По обоим инкриминируемым преступлениям бизнесмен признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступлений. Таким образом, за ним признано право на реабилитацию. Приговор в законную силу не вступил.