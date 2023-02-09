В Нижнем Тагиле суд обязал женщину, в пьяном виде нецензурно оскорбившую полицейского, заплатить штраф 5 тысяч рублей 

Пригородный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 38-летней жительницы села Краснополье и признал её виновной в совершении преступления по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Пригородного района, женщине назначен штраф 5 тысяч рублей.

«Суд, согласившись со стороной обвинения, а также с учётом того, что осуждённая на момент совершения преступления не имела непогашенных судимостей, вину признала в полном объёме, имеет на иждивении малолетнего ребёнка, не стал назначать ей максимальное наказание», — отметили в прокуратуре.

Инцидент произошёл 18 октября в селе Краснополье. Будучи нетрезвой, женщина увидела машину сотрудников полиции ОП № 1 МУ МВД России «Нижнетагильское». В салоне сидел участковый, который ранее составлял на неё протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Вспомнив это, она подошла к нему. Участковый сделал ей замечание из-за того, что женщина вела себя вызывающе, и предупредил, что за такое поведение предусмотрено административное наказание по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В ответ на замечание она нецензурной бранью обругала полицейского в присутствии других людей.