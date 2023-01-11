В Нижнем Тагиле будут судить жительницу Краснополья, которая в пьяном виде нецензурно оскорбила полицейского

Прокуратура Пригородного района утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летней жительницы села Краснополье по уголовному делу о публичном оскорблении участкового, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей.

Инцидент произошёл в Краснополье. Будучи нетрезвой, женщина увидела машину сотрудников полиции ОП № 1 МУ МВД России «Нижнетагильское». В салоне сидел участковый, который ранее составлял на неё протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Вспомнив это, обвиняемая подошла к нему. Участковый сделал ей замечание из-за того, что она была пьяной и вела себя вызывающе, и предупредил, что за такое поведение предусмотрено административное наказание по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В ответ она в нецензурной форме публично оскорбила полицейского.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). В ходе расследования обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась. Ей грозит штраф до 40 тысяч рублей.