В Нижнем Тагиле суд не стал отправлять за решётку мать пятиклассников, избивших девочку в школе № 56. Ситуацию впервые прокомментировал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов

В Нижнем Тагиле матери братьев-пятиклассников, избивших одноклассницу в школе № 56, избрали меру пресечения на время расследования уголовного дела. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе СК России по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошёл накануне новогодних праздников, 29 декабря, и получил широкий общественный резонанс. По предварительной информации, обидчиками школьницы стали братья из семьи азербайджанцев, а потасовка между школьниками произошла при участии матери мальчиков, 37-летней Ферганы Аббасовой.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления). Кроме этого, по факту инцидента было возбуждено ещё два уголовных дела: по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), по ст. 293 УК РФ (халатность), а также в отношении матери мальчиков. Ход и результаты следствия находятся на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина. Собственные проверки были организованы в полиции и прокуратуре.

Несмотря на то, что следственные органы настаивали на заключении Ферганы Аббасовой под стражу, суд предложение отклонил и наложил на неё в качестве меры пресечения запрет определённых действий. В СК уточнили, что женщине запретили общаться с потерпевшими и свидетелями. По информации источника АН «Между строк», сыновья Аббасовой школу № 56 пока не посещают.

Отметим, за последний месяц Нижний Тагил несколько раз попадал в федеральную новостную повестку благодаря громким скандалам в школах города. Помимо избиения девочки в школе № 56, широкую огласку получили массовая драка в школе № 40, а также недавний инцидент в горнометаллургической школе, где учащиеся обнаружили в хлебе стекло.

Сегодня череду этих скандалов прокомментировал министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, прибывший в Нижний Тагил на открытие школы № 32 после капитального ремонта. На вопрос журналиста АН «Между строк» о том, кто виноват в случившихся ЧП — администрация Нижнего Тагила или директора школ вместе с педагогами, — чиновник ответил крайне уклончиво.

«Мы работаем по каждому случаю. Ни один из инцидентов не остаётся без внимания. По каждому из них проводится проверка, выясняются обстоятельства. По итогу будут приняты соответствующие решения. Наша главная задача всё-таки состоит в предупреждении подобных случаев, которые, конечно же, иногда в нашей жизни случаются. На их примере мы анализируем и следим за ситуацией. Я считаю, что подобная негативная информация должна быть сначала тщательным образом проверена и проанализирована, а не вынесена сразу на широкое обсуждение без разбора ситуации. В данном случае в Министерстве образования применительно ко всем случаям, озвученным в СМИ или в жалобах, поступивших на горячую линию министерства, мы немедленно выезжаем и реагируем. Поэтому наши комиссии работают совместно с правоохранительными органами, анализируют и принимают меры, которые обеспечивали бы профилактику подобных ситуаций», — отметил министр.