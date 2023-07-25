В Нижнем Тагиле суд конфисковал в пользу государства новый кроссовер у водителя без прав

Сегодня, 25 июля, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 40-летнему местному водителю за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда, мужчина был остановлен сотрудниками ГИБДД в конце января текущего года. Несмотря на то, что водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования, в этот раз он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

«Кроме того, на основании п. “д” ч. 1 ст. 104.1 УК РФ суд конфисковал в доход государства автомобиль, принадлежащий подсудимому, марки Haval F7X 2022 года выпуска, которым он управлял при совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован», — уточнили в суде.