В Нижнем Тагиле суд арестовал «гальянского маньяка» на два месяца 

Сегодня Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила отправил под арест на два месяца подозреваемого в серии нападений на женщин на ГГМ и Вагонке, рассказал АН «Между строк» источник в правоохранительных органих.

Напомним, ранее судимый 31-летний уроженец Кировградского района был задержан 28 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Мужчина подозревается в нападении на 14-летнюю школьницу утром 14 января в районе дома № 5 по улице Энтузиастов, угрозе изнасилования женщины в районе ТЦ «Кит» и изнасиловании женщины в парке победы 19 февраля. Задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». По информации АН «Между строк», злоумышленник дал признательные показания по всем эпизодам.