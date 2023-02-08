В Нижнем Тагиле студенты НТГМК получили передозировку наркотиков и стали неадекватно себя вести 

В общежитии Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е. А. и М. Е. Черепановых два студента учебного заведения после приёма неизвестных веществ стали вести себя неадекватно. Необычное поведение молодых людей соседи по общежитию сняли на камеру мобильного телефона.

На записи видно, как два парня лежат на полу в собственной рвоте, крутятся и выкрикивают непонятные слова. По мнению очевидцев, молодые люди находятся в сильном наркотическом опьянении, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил».

На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции № 16 МУ МВД «Нижнетагильское».

«Одного из подозреваемых задержали на 48 часов. Против студентов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств)», — сообщили URA.RU в МУ МВД «Нижнетагильское».