В Нижнем Тагиле студентка вуза перевела мошенникам 270 тысяч рублей на «безопасный счёт»

В Нижнем Тагиле 21-летняя студентка вуза попалась на уловки онлайн-аферистов и перевела им 270 тысяч рублей на «безопасный счёт». Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», жулики действовали по привычной схеме: пострадавшей позвонила «представитель банка» и убедила девушку оформить кредит через онлайн-сервис, чтобы уберечь свои деньги и вычислить «злоумышленника», якобы пытавшегося взломать её счёт.

Сначала под диктовку «сотрудника банка» студентка попыталась оформить кредит на 150 тысяч рублей через сайт, но в приложении высветилось всплывающее окно с предупреждением о возможных мошеннических действиях. Поэтому её заявка была отложена на 4 часа. Тогда звонившая порекомендовала девушке сходить в офис банка на проспекте Ленина, взять кредит и перечислить деньги на указанный счёт, что она и сделала. Звонившие также пообещали, что займутся погашением этого кредита.

Затем в тот же день девушке снова позвонили и рассказали о ещё одной попытке взломать её счёт. Тогда пострадавшая оформила онлайн второй кредит на 120 тысяч рублей, деньги сняла в банке, а потом, действуя в соответствии с инструкциями звонившей, через банкомат внесла наличку на неизвестный счёт. Позднее она обнаружила, что кредиты не погашены, поняла, что попалась на уловки злоумышленников, и написала заявление в полицию.

О том, как не попасться на удочку онлайн-аферистов, читайте в нашем выпуске Guide PRO.