В Нижнем Тагиле строительство ледового городка начнётся на следующей неделе, а движение транспорта перекроют уже в эту субботу

В Нижнем Тагиле компания «Уралстрой-НТ» на следующей неделе начнёт работы по возведению ледового городка. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, сумма контракта составляет 11,4 млн рублей. С 3 декабря 2022 года по 31 января 2023 года движение транспорта перекроют на участке от проспекта Строителей, 6 до улицы Пархоменко, 1а.

Главная тема новогоднего городка посвящена юбилею Нижнего Тагила, а также героям российских и советских мультфильмов. Согласно проекту, на Театральной площади установят скульптуры Алёши Поповича, Буратино, Кота в сапогах, Винни-Пуха, кота Леопольда, Маши и медведя, русалочки, Незнайки и Лунтика, персонажей из «Ну, погоди!» (0+) и «Щенячьего патруля» (0+). Центральное место рядом с 18-метровой елью займут Дед Мороз со Снегурочкой. Пространство вокруг накроет огромный световой шатёр. Сцену перенесут ближе к кинотеатру, а вход со стороны проспекта Ленина оформят в виде 9-метрового торта, украшенного свечами.

Установят два комплекса горок и три одиночные: в первом комплексе высота скатов составит от 1 до 2,5 метра с однополосным и пятиполосным движением, второй проектируется со скатами от 1,5 до 2 метров. Остальные горки будут ниже. Пространство возле аттракционов украсят ледяные скульптуры с сюжетами из русских народных сказок.

Кроме того, впервые за последние несколько десятков лет в Нижнем Тагиле на Театральной площади появится ледовый каток с декоративной подсветкой, который протянется от главной ели в глубину проспекта Строителей на 120 метров. Фейерверка на открытии городка не будет, так как местные власти решили поберечь бюджет.

Сейчас подрядчик готовит стройплощадку и подвозит необходимое оборудование. В соответствии с техзаданием приёмка объекта состоится 25 декабря.