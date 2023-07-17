Общество

В Нижнем Тагиле стоимость подключения частных домов к газу будет снижена в 100 раз. На компенсацию затрат выделено 200 млн рублей

17.07.2023 15:09
В Нижнем Тагиле стоимость подключения частных домов к газу будет снижена в 100 раз. На компенсацию затрат выделено 200 млн рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 200 миллионов рублей Нижнему Тагилу на реализацию федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология» по переводу частных домов с печного на газовое отопление, сообщили в департаменте информполитики региона. Деньги пойдут на компенсацию затрат жителей.

Если в начале реализации федеральной программы «Чистый воздух» тагильчане должны были оплатить 10% от стоимости услуг, то решением главы региона эта цифра снижена в 100 раз и теперь составит 0,1%, или порядка 200–250 рублей.

«Благодаря решению губернатора средства могут быть направлены на закупку и установку газовых котлов и плит, датчиков газа, систем отопления и радиаторов, а также другого оборудования, необходимого для газификации частных жилых домов в муниципалитете», — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Реализация федеральной программы «Чистый воздух» совместно с программой социальной газификации даёт возможность всем жителям Нижнего Тагила, проживающим в частных домах, перейти на экологичное и более дешевое топливо.

Льготным категориям тагильчан — многодетным и малоимущим семьям, бюджетникам, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам боевых действий и уральцам, имеющим право на иные льготы, — и эта сумма будет компенсирована. В результате для них газификация будет совершенно бесплатной.

Кроме того, жителям Нижнего Тагила, которые ранее оплатили 10% от необходимой для участия в программе социальной газификации суммы, разница также будет компенсирована. К настоящему времени заявки на участие в программе подали владельцы около тысячи частных домов, из них почти в 200 смонтировано газовое оборудование и системы отопления, а почти в 50 домах уже запущен газ для отопления и приготовления пищи.

Получить подробные консультации по участию в программе жители Нижнего Тагила могут в администрациях районов города, а подать заявки на газификацию дома можно на портале Единого оператора газификации, через «Госуслуги» или в офисе АО «ГАЗЭКС».

Кроме того, правительство РФ расширило перечень оборудования и работ, на которые могут быть направлены федеральные средства городами — участниками федерального проекта «Чистый воздух», среди которых и Нижний Тагил, при переводе частных жилых домов на высокотехнологичное котельное оборудование взамен печного отопления.

В обновлённый перечень добавлены мероприятия по приобретению, установке и монтажу в жилых домах твердотопливных котлов с автоматической подачей топлива. Такое оборудование отличается экономичным расходом топлива и экологичностью за счёт значительно меньшего объёма вредных выбросов в атмосферу. Всего в 2023 году в федеральном бюджете на мероприятия проекта «Чистый воздух» предусмотрено более 15 миллиардов рублей.

Отметим, Нижний Тагил вошёл в число 12 российских городов, где реализуется программа «Чистый воздух». При поддержке регионального правительства промышленные предприятия реализуют большой комплекс мероприятий по уменьшению выбросов от технологического производства.

В 2022 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил городу более 800 миллионов рублей на покупку новых трамваев в рамках программы «Чистый воздух». Практически весь общественный транспорт в настоящий момент уже переведён на газомоторное топливо.

Напомним, что главная задача программы «Чистый воздух» применительно к Нижнему Тагилу — сократить к 2026 году количество вредных выбросов на 20%, отталкиваясь от показателей 2017 года.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области
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