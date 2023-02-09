Нижний Тагил получит более 1 млрд рублей для снижения вредных выбросов в атмосферу

Нижнему Тагилу направят более миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Главная задача программы — сократить к 2026 году количество вредных выбросов на 20%, отталкиваясь от показателей уровня 2017 года. Как сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области, динамику проекта на Среднем Урале оценили на заседании оргкомитета, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

«С целью улучшения состояния окружающей среды Нижний Тагил обозначен в числе промышленных центров, в которых предусмотрена реализация комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Для достижения целевых показателей в реализации комплексного плана принимают участие областные органы власти, Нижний Тагил, а также предприятия города», ­— отметил Алексей Шмыков.

На встрече отметили, что основными источниками загрязнения воздуха в Нижнем Тагиле остаются промышленные объекты, автотранспорт и частный сектор. Чтобы минимизировать выбросы, в ноябре 2022 года губернатор Евгений Куйвашев и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов запустили новый экообъект на ЕВРАЗ НТМК. Из работы была выведена градирня открытого типа конечного охлаждения коксового газа, а коксохимическое производство переведено полностью на закрытый цикл. Таким образом количество вредных выбросов снизилось на 56%.

Для улучшения экообстановки в городе продолжается газификация частного сектора. В ближайшие два года планируется перевести 2 тысячи частных домов с печного топлива на газовое. Такой метод сократит выбросы загрязняющих веществ более чем на 2 тысячи тонн. Кроме того, для снижения выхлопных газов, образующихся от автомобильного транспорта, в 2020 году Нижний Тагил получил 17 низкопольных газомоторных автобусов среднего класса, приобретённых за счёт областного бюджета. Сегодня весь автопарк, предназначенный для пассажирских перевозок, работает на метане.

Помимо этого, на федеральные средства городу закупили восемь трамваев. Они уже курсируют на маршрутах. До 1 августа по муниципальному контракту будет приобретено ещё четыре трамвая на общую сумму 312 миллионов рублей.

В департаменте информационной политики Свердловской области отмечают, что Евгений Куйвашев регулярно оказывает финансовую помощь Нижнему Тагилу и направляет средства из федерального бюджета не только на строительство улиц, но и на возведение крупных путепроводов, а также на внедрение интеллектуальных транспортных систем, оптимизирующих городской трафик.