В Нижнем Тагиле стая бродячих собак напала на студентку Высокогорского многопрофильного техникума. ЧП произошло утром 9 января на территории учебного заведения, расположенного по адресу Липовый тракт, 11.

«Собак было много, точное количество сказать не могу, около 10 точно. Собаки окружили меня и начали набрасываться. И страшно представить, что могло бы случится, если бы не начали подбегать люди и отпугивать псов. После того как всех собак распугали, мы сразу же пошли в травмпункт. Там мне поставили укол и обработали ногу. После “травмы” мама сразу же позвонила в единую дежурную диспетчерскую службу», — рассказала девушка в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте»

Как пишет ИА «Все новости», в пресс-службе мэрии заявили, что ЕДДС уже передала информацию, поступившую от матери пострадавшей студентки, в Службу заказчика городского хозяйства. Там должны сформировать заявку на отлов безнадзорных животных.

Последний тендер на отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле выиграла ООО «Специализированная служба» из Артёмовского. Стоимость муниципального контракта составляет 1,7 млн рублей. С 26 ноября по 17 декабря её сотрудники отловили в городе 145 собак.

Напомним, в декабре 2019 года глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил проработать вопрос о создании муниципальной службы по отлову безнадзорных животных. .