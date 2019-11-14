Компания из Артёмовского вновь выиграла конкурс на отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле

Отловом бездомных собак на улицах Нижнего Тагила до конца 2019 года будет заниматься ООО «Специализированная служба» из Артёмовского. Итоговый протокол проведения электронного конкурса на 1,7 млн рублей опубликован на сайте госзакупок. Компания победила на торгах, практически в два раза снизив стоимость работ по поимке, транспортировке, содержанию и стерилизации одной условной единицы (особи). Это значит, что за 1,7 млн рублей до конца года «Специализированная служба» должна будет поймать ещё больше собак, чем планировалось ранее в мэрии. Отметим, с 31 января 2019 года компания из Артёмовского уже занималась в Тагиле отловом безнадзорных животных, только по другому муниципальному контракту.

«Отлову в первую очередь подлежат социально опасные собаки, создающие угрозу населению: агрессивные, с подозрением на бешенство, создающие опасность для дорожного движения, находящиеся на территориях детских садов, школ и больниц, городских парков и скверов, рынков. По истечении 20 календарных дней с момента отлова собак их необходимо передать прежним или новым собственникам, в приют для животных или вернуть на прежнее место обитания. Перед этим им должны сделать в том числе вакцину против бешенства», — говорится в конкурсной документации.

Для каждого пойманного животного будет заведена карточка учёта. В ней необходимо указать породу, пол и возраст собаки, её массу и высоту в холке, окрас, а также особые приметы.

Напомним, с начала 2019 года в Нижнем Тагиле были пойманы 1043 бездомные собаки. На территории города пункт временной передержки отсутствует. Поэтому отловленные животные отправляются через 165 км в пункт передержки подрядчика муниципальных контрактов в Артёмовском. С 2020 года полугодовой передержки животных уже не будет, собаки будут проходить ветеринарный контроль, стерилизацию, чипирование и выпускаться в том же самом районе, где их отловили, при видеофиксации. Снижение численности животных на улицах Нижнего Тагила, по данным местных чиновников, можно будет заметить только через 5–7 лет. На каждую особь планируют надевать бирку, чтобы не пришлось тратиться на поимку и содержание одного и того же животного несколько раз. При этом поймать собаку теперь можно только при помощи специальных ловушек, применение лекарственных препаратов запрещено.