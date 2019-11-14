В 2019 году в Нижнем Тагиле было отловлено более тысячи бездомных собак

С начала 2019 года в Нижнем Тагиле были пойманы 1043 бездомные собаки. Потрачено 5,3 млн из 8,2 млн рублей, выделенных на борьбу с дворнягами. Об этом сегодня, 14 ноября, на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил замначальника профильного управления мэрии Игорь Комаров. На территории Нижнего Тагила пункт временной передержки отсутствует. Поэтому отловленные животные отправляются через 165 км в пункт передержки подрядчика муниципальных контрактов в Артёмовском.

Комаров отметил, что всего в этом году поступило 725 обращений с просьбой отловить бездомных собак (в 2018-м их было 894). Недавно чиновники разыграли на госзакупках конкурс на 1,7 млн рублей на поимку животных до конца 2019 года. Итоговый протокол ещё не опубликован, но в документах указано, что компании-участники сильно понизили начальную стоимость муниципального контракта.

Чиновник напомнил, что после внесения в законодательные документы ряда поправок отлавливать собак стало гораздо сложнее. Администрация не имеет права выделять деньги на эвтаназию и утилизацию животных. Запрещено применение использовавшихся ранее лекарственных препаратов — ловить псов можно только при помощи специальных ловушек. Из-за этого выезжать на одно и то же место приходится несколько раз. С 2020 года полугодовой передержки животных уже не будет, собаки будут проходить ветеринарный контроль, стерилизацию, чипирование и выпускаться в том же самом районе, где их отловили, при видеофиксации. Снижение численности животных на улицах Нижнего Тагила можно будет заметить только через 5–7 лет. В управлении горхозяйством ответили, что в качестве эксперимента попробуют надевать на каждую особь бирку, чтобы не тратиться на поимку и содержание одного и того же животного несколько раз.

Депутаты думской комиссии назвали бесполезными внесённые в законодательство изменения. Денис Корякин поднял вопрос о том, что выше — жизнь животного или человека. Депутат Андрей Обельчак в шутку предложил раздать всем по перцовому баллончику, а его коллега Леонид Мартюшёв заявил о необходимости привлечь к работе по контролю за обращением с бездомными собаками местных общественников.

С 2020 года вступает в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. В связи с этим в свердловском Заксобрании подготовили проект, который предусматривает наделение муниципалитетов государственными полномочиями в этой сфере. Предложенные изменения позволят оказывать помощь не только бездомным собакам, но и другим животным, не имеющим хозяев (крупному рогатому скоту и экзотическим животным). Муниципалитеты смогут заключать договоры с юридическими и физическими лицами. Размер выделяемых на инициативы денежных средств будет зависеть от количества жителей городов. Однако пока в Нижнем Тагиле самой большой проблемой являются именно дворняжки. В рубрику «Городской контроль» на официальном сайте Тагила практически ежедневно поступают жалобы на своры агрессивных собак.