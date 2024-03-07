В Нижнем Тагиле стая бродячих собак напала на школьника

В Нижнем Тагиле 6 марта стая бездомных собак напала на 8-летнего мальчика. Инцидент произошёл днём на проспекте Мира рядом с остановкой «Строительный техникум».

«Давненько заметил, что на теплотрассе у моста приютилась стая бездомных собак, около 13 особей. Когда сын возвращался из школы, уже пройдя мост, он неожиданно услышал громкий лай, и тут же последовал удар сзади. Собака повалила его на землю и попробовала укусить за ногу. К счастью, ребёнок был одет в очень плотный комбинезон — не прокусила. Сын, испугавшись, громко закричал, и на помощь ему прибежал подросток, который помог и отпугнул собак. Возможно, это был студент техникума или просто проходящий мимо неравнодушный молодой человек», — рассказал папа мальчика в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

После случившегося отец ребёнка передал информацию о стае собак в Единую дежурную диспетчерскую службу.

В комментариях под постом тагильчане отмечают, что бродячая стая в этом районе нападает на людей не в первый раз.

«Я тоже на днях девчушку спасла, девочка очень сильно испугалась, закричала. Сама до смерти боюсь собак, собралась духом и пошла, если бы вы знали, чего мне это стоило», — пишет Татьяна.

Тагильчане признаются, что переживают за детей, которые сталкиваются со сворой собак на этом месте.

«Тоже их видела в этом же месте, шла с ребёнком. Навстречу нам шла девочка одна, я остановилась и подождала, чтоб она прошла эту стаю. В нашем случае они чем-то заняты были. Страшно за детей, конечно», — комментирует Оксана.

Напомним, что 29 февраля 2024 года у мэрии истёк контракт на отлов собак с некоммерческим объединением «Добрые руки». За январь, как утверждает организация, было отловлено 100 особей. В этом году город получил самую крупную сумму среди муниципалитетов Свердловской области на отлов бездомных животных. Департамент ветеринарии признал город самым «собакоопасным» городом Свердловской области.