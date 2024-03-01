Власти Нижнего Тагила до конца года готовы заплатить 11 млн рублей отловщикам собак

До конца 2024 года мэрия Нижнего Тагила готова потратить на отлов бездомных собак в городе 11 млн 800 тысяч рублей. Компанию-подрядчика определят 14 марта, соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок.



Отлов одной собаки обойдётся мэрии от 5583 до 7915 рублей. Размер суммы будет зависеть от расстояния до приюта от места вылова животного. Компания обязана отлавливать бездомных животных, лечить их (при необходимости), проводить вакцинацию и стерилизацию, маркировать и содержать. В цену услуги входят все перечисленные действия, а также возврат животного в прежнее место обитания. Каждые сутки содержания бесхозной собаки в приюте обойдутся в 143 рубля. За погибшее во время вылова или транспортировки животное подрядчику не заплатят.



Теперь подрядчик будет обязан вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев. Отловщикам запрещено жестоко обращаться с особями или убивать их, использовать яды или отравленные приманки, забирать животных с бирками или с частных территорий, а также осуществлять вылов в присутствии детей, если это не угрожает их безопасности.

Напомним, 29 февраля 2024 года у мэрии истёк контракт на отлов собак с некоммерческим объединением «Добрые руки». За январь отловили 100 особей. В этом году Нижний Тагил получил самую крупную сумму среди муниципалитетов Свердловской области на отлов бездомных собак.

По словам начальника управления городским хозяйством администрации Андрея Лебедева, вновь рассматривается вариант создания муниципального предприятия по отлову и содержанию бесхозных собак. Для этого выделен участок под питомник, в этом году будет начато его проектирование. Идея построить муниципальный приют была озвучена ещё в феврале 2022 года, тогда рассматривался участок в нежилой зоне между Верхней и Нижней Черемшанкой.

Напомним, что в прошлом году Нижний Тагил стал самым «собакоопасным» городом Свердловской области. Мониторинг провёл департамент ветеринарии. Согласно статистике, число пойманных особей растёт, но проблема остаётся, жители Нижнего Тагила регулярно жалуются на стаи бродячих собак. В среде активных зоозащитников царит атмосфера нетерпимости, они хейтят людей, пострадавших от нападения бездомных животных. Многие в ответ обвиняют зоозащитников, хотя среди них есть люди, которые самостоятельно пытаются помочь безнадзорным животным.