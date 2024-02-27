В Нижнем Тагиле заканчивается контракт на отлов бездомных собак

В Нижнем Тагиле 29 февраля истекает контракт на отлов безнадзорных животных, об этом в эфире «Тагил-ТВ» рассказал начальник управления городским хозяйством администрации Андрей Лебедев. В январе был заключён прямой договор с некоммерческим объединением «Добрые руки», он уже отработан: поймано около 100 особей, сейчас они проходят все последующие этапы после отлова. Также, по словам Андрея Лебедева, готова документация для ещё одного прямого контракта, но есть разногласия с подрядчиком в техническом задании.

«Это вопрос серьёзный, непростой. Мы неплохо проработали в прошлом году, мы отловили более 1200 собак, на отлов было потрачено 8 млн рублей субвенций, которые были предоставлены субъектом РФ, и 1 млн рублей из местного бюджета», — рассказал Андрей Лебедев.

В этом году траты на отлов бездомных собак увеличат до 12 млн рублей, что является самой крупной суммой среди муниципалитетов Свердловской области. Городские власти планируют объявить большой аукцион на 11 млн рублей на работу до конца года.

Также чиновник заявил, что вновь рассматривается вариант создания муниципального предприятия по отлову и содержанию бесхозных собак. Для этого выделен участок под питомник, в этом году будет начато его проектирование.

Идея построить муниципальный приют была озвучена ещё в феврале 2022 года, тогда рассматривался участок в нежилой зоне между Верхней и Нижней Черемшанкой.

Напомним, что в 2023 году Нижний Тагил стал самым «собакоопасным» городом Свердловской области. Мониторинг провёл департамент ветеринарии.