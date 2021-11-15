В Нижнем Тагиле спасатели вытащили из окна горящего дома 92-летнюю бабушку 

В Нижнем Тагиле ночью 13 ноября произошёл пожар в частном доме на улице Лисогорской. Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 01:40.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, горела кровля и надворные постройки. 92-летняя хозяйка дома госпитализирована в токсикоцентр с отравлением угарным газом.

«В результате пожара повреждены перекрытие, стены и имущество внутри частного жилого дома. Хозяйка жилья 1929 года рождения получила отравление продуктами горения. Женщина спасена сотрудниками МЧС через окно с помощью спасательного устройства дыхательного аппарата. Пострадавшая госпитализирована в токсикоцентр в тяжёлом состоянии», — рассказали в ведомстве.

Предполагаемая причина возгорания — аварийный режим работы электропроводки в надворных постройках. По факту пожара ведётся проверка, обстоятельства устанавливаются.