В Нижнем Тагиле спасатели помогли застрявшему на балконе мужчине (ВИДЕО)

Сегодня, 1 августа, спасатели муниципального Центра защиты населения помогли 73-летнему мужчине, который упал на балконе жилого дома на улице Победы и не мог подняться. Звонок диспетчеру службы спасения поступил из полиции.

К месту происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа. Специалисты центра при помощи лестницы поднялись на балкон 4-го этажа, освободили ноги мужчины и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

«Звонок поступил сотруднику ППС от его знакомых, которые увидели торчащие ноги на балконе. Сам сотрудник находился на выходном дне. Он сначала сам приехал на место, понял, что один не справится, и попросил коллег вызвать спасателей. По предварительной версии, мужчина вышел на балкон, поскользнулся, упал и сам подняться не мог», — сказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».