В Нижнем Тагиле спасатели Центра защиты населения провели показательные учения на берегу городского пруда

Сегодня в Нижнем Тагиле в акватории Тагильского пруда спасатели и водолазы станции МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» провели показательные учения и практическое занятие по отработке навыков спасения утопающих.

Начало купального сезона всегда служит поводом для встречи спасателей и волонтёров. Согласно легенде учений, необходимо было спасти двух человек, которые неожиданно стали тонуть. В мероприятии приняли участие студенты медколледжа, члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей и поисковых отрядов города.

Специалисты продемонстрировали навыки спасения людей на воде, показали различные способы помощи утопающим и дали попробовать присутствующим самим спасти человека. Так, волонтёры бросали спасательный круг и проводили сердечно-лёгочную реанимацию на кукле-тренажёре.

«Сегодня мы отрабатывали взаимодействие спасательной станции и поисково-спасательной службы. Легенда, которую мы показывали, реальна. Как-то молодые люди, отдыхая на катамаране, подрались и очутились в воде. Один из них, к сожалению, утонул. Мы смоделировали именно эту ситуацию», — рассказал АН «Между строк» директор Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Копёркин.

В тренировке приняли участие около 50 человек, включая пятерых сотрудников поисковой-спасательной службы и четырёх водолазов.