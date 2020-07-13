В Нижнем Тагиле создали рабочую группу во главе с мэром Пинаевым по патриотическому воспитанию жителей города

В администрации Нижнего Тагила создали рабочую группу, которая будет заниматься составлением плана мероприятий по сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также патриотическому воспитанию жителей города. Перечень мероприятий должен быть разработан до 1 сентября. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Тагила. Возглавил группу мэр Владислав Пинаев.

Ранее Пинаев неоднократно отмечал, что в муниципалитете нужно уделять больше внимания работе по патриотическому воспитанию молодёжи. В городе за последние годы неоднократно фиксировались акты вандализма, связанные с тушением Вечного огня детьми. Последний такой случай произошёл в мае и чуть не привёл к увольнению директора школы, в которой учатся потушившие пламя подростки.

Создание рабочей группы связано с присвоением Нижнему Тагилу звания города трудовой доблести. Решение об этом было озвучено президентом РФ Владимиром Путиным 2 июля в ходе заседания оргкомитета «Победа». Трансляцию мероприятия организовали на большом экране на Театральной площади. На следующий день в честь события над акваторией Тагильского пруда прогремел салют. Позже мэр Владислав Пинаев наградил почётными грамотами сотрудников Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», которые внесли большой вклад в формирование заявки на присвоение Тагилу почётного звания. Они сделали десятки запросов на предприятия, в архивы и музеи страны.